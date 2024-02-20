جولة لنائب مدينة الحسنة بوسط سيناء لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

قام مرزق رزيق سالم نائب مركز ومدينة الحسنة بجولة ميدانية بقرية ك ٦٤ بمركز الحسنه بوسط سيناء يرافقه حاتم مهران رئيس الوحده المحلية بقرية ك ٦٤ حيث تفقد خلال الجوله الميدانية أعمال رصف الطرق الجارى تنفيذها بشوارع القرية طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وأكد علي المشرفين علي التنفيذ بضرورة جودة الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتلك الأعمال

يأتي ذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية بمشروعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقري مركز ومدينه الحسنة

كما قام بجولة تفقدية أخري للمرور على تجمع النوافعه بمركز الحسنه رافقه وليد امين مساعد رئيس المركز والمدينة لشؤون التجمعات التنموية وفي حضور لجنه فنيه مشكله من مديرية الري، والمياه الجوفية ،والشركة المنفذه والإدارة الزراعية بالحسنه وذلك لتلافي كافة الملاحظات بالتجمع التنموي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين بداخله

خلال الجولة تفقد بعض الزراعات الموجود بالتجمع حيث وجد أن عدد من المواطنين المنتفعين بالتجمع قاموا بزراعة ٢٥ فدان أشجار زيتون وأن باقي المنتفعين وعددهم ١٤ منتفع بواقع ٧٠ فدان قاموا بتجهيز الأراضي الزراعية وجاري زراعتها .