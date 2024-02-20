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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

غدًا.. ختام ورشة كتابة السيناريو بمركز الثقافة السينمائية

السيناريست محمود
السيناريست محمود خليل
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يختتم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، فعاليات ورشة كتابة السيناريو المجانية، في السابعة مساء غد الأربعاء، بمركز الثقافة السينمائية، وبإشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، وبرعاية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يحاضر في الورشة السيناريست ومشرف وحدة السيناريو بالمركز القومي للسينما محمود خليل، والذي تناول على مدار شهر كامل التدريب على فن كتابة السيناريو بداية من الفكرة حتى السيناريو المبدئي.

وقد شهدت الورشة 65 متدربا من مختلف الفئات العمرية، والتي أقيمت على مدار شهر كامل بواقع أربعة أيام، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث تناولت المحاضرات الدراسة النظرية والعملية بشكل مكثف حتى تم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة السيناريو، كما تأتي ورشة "السيناريو" في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين الموهوبين.

المركز القومي للسينما ورشة كتابة السيناريو مركز الثقافة السينمائية