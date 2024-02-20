سحب قرار إسقاط عضوية "حسان" أبرزها.. "البوابة نيوز" تكشف نتائج اجتماع "عليا الوفد"

شهد الإجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، المنعقد بمقر الحزب بالدقي، سحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب لقرار إسقاط عضوية امين الصندوق الدكتور ياسر حسان.

وقرر “يمامة” ارجاء عودة “حسان” لمنصبه لحين اجراء تحقيق موسع بشأن الاتهامات الموجهه اليه، وتعيين مصطفى رسلان امين صندوق مساعد لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما شهد الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الجورنال وذلك طبقا للائحة الحزب والذي ينص على ان رئيس الحزب هو رئيس مجلس الإدارة وعضوية 2 من أعضاء الهيئة العليا والسكرتير العام ًأمين الصندوق و٢ من مجلس التحرير.