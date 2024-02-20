مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك تحتفل بيوم السلام العالمي

احتفل مكتب العدالة والسلام بمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك بيوم السلام العالمي؛ وذلك في أمسية روحية وفنية بديعة مساء الاثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ بقاعة السمائيين بمقر المطرانية بمدينة أسيوط برعاية وحضور الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك وبإشراف القمص مرقس يوسف راعي كنيسة الرسولين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة ومدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط .



كان قد حضر الاحتفالية الخور اسقف بولس ساتي راعي الكلدان الكاثوليك بمصر والمنسق العام للجنة المصرية للعدالة والسلام بجمهورية مصر العربية . إلى جانب حضور كوكبة رفيعة من القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية باسيوط فضلاً عن مشاركة لفيف من القيادات الامنية والسياسية والعلمية وقيادات الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني .

بدا اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدم الاب مرقس يوسف كلمة رحب فيها بالحضور الكريم متحدثاً عن رسالة مكتب العدالة والسلام باسيوط في تعزيز السلام الاجتماعي انطلاقاً من تعليم الكنيسة الكاثوليكية وايمانها بقيمة السلام في بناء الانسان واكد الاب مرقس يوسف حرص المكتب على التنظيم السنوي لاحتفالية الصلاة والدعاء من اجل السلام لما للصلاة من قوة روحية في حياة المؤمنين جميعاً . ثم استمع الحضور لاوبريت غنائي لتلاميذ مدرسة نوتردام اسيوط بعنوان " ارحموا الشعوب " . بعدها تحدث الخوراسقف بولس ساتي عن وثيقة " فرح ورجاء " من اعمال المجمع الفاتيكاني الثاني ١٩٦٥ والذى دعا إلى انفتاح الكنيسة على العالم ودورها الروحي في نشر السلام بين الشعوب وذلك حفاظاً على حياة الانسان وتطوره وخيره . ثم قدم فريق بداية المسرحي التابع للجنة الشباب بالمطرانية عرضاً مسرحياً بعنوان " امواج " تاليف واخراج ابانوب جرجس . عقب العرض عاش الحضور مشهداً روحياً فريداً قدم خلاله خمسة من كبار رجال الدين الاسلامي والمسيحي باسيوط الصلوات والادعية من أجل السلام في مصرنا الحبيبة والعالم وهم فضيلة الشيخ د. عاصم قبيسى وكيل وزارة الاوقاف، القمص عاموس بسطا مندوباً عن نيافة الانبا يؤانس اسقف اسيوط للاقباط الارثوذكس، فضيلة الاستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر، القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية، ونيافة الانبا دانيال راعي الايبارشية.



في ختام الصلوات قدم الانبا دانيال لطفي مطران اسيوط للاقباط الكاثوليك الشكر للحضور الكريم على المشاركة في الامسية الروحية والفنية الجميلة مؤكداً ان السلام حالة روحية يجب علينا اكتسابها بل والدفاع عنها لان السلام ثمرة العدل وان انسان السلام هو انساني روحاني يزداد روحانية كلما سعى إلى تحقيق السلام وتضرع الاب المطران ان يهب الله السلام لاورشليم وان تقف الة الحرب الغاشمة الظالمة في غزة تلك الحرب التى يدفع ثمنها الابرياء من الاطفال والنساء والمسنين الذين يودون العيش في سلام . واختتم راعي الايبارشية كلمته متضرعاً من اجل سلام الوطن وان يحفظ اله السلام وطننا مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية اليقظة وكل القيادات الوطنية الشريفة وذوي الإرادة الصالحة في كل موقع .

واختتم صاحب الدعوة لاحتفالية الصلاة من اجل السلام كلمته بتقديم الشكر للقيادات الرفيعة المشاركة كما يلي :

١- مهندس عدلى ابو عقيل سكرتير عام محافظة اسيوط

٢- مهندس محمد بشير ديوان عام محافظة اسيوط

٣- ا. د احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون الطلاب

٤- ا. د محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الازهر

٥- فضيلة الشيخ د. عاصم محمد قبيصى وكيل وزارة الاوقاف

٦- سيادة العقيد احمد مجدى سليم إدارة الامن الوطني

٧- السيد سيد بك العبساوي عن المخابرات العامة باسيوط

٨- اللواء علاء سليمان عضو مجلس النواب

٩- ا. احمد حافظ مندوب مجلس القبائل العربية

١٠- ا . د وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية

١١- د. مروة ممدوح كدواني رئيس المجلس القومي للمراة باسيوط

١٢- د. سحر عبد المولى عن المجلس القومي للمراة

١٣- د. صموئيل بشرى استاذ علم النفس بكلية التربية جامعة اسيوط

١٤- ا. ايهاب عبد الحميد مدير جهاز المشروعات باسيوط

١٥- ا. د هشام عبد الحميد استاذ علم النفس بجامعة جنوب الوادي

١٦- ا. عقيل اسماعيل عقيل منسق عام الاتحاد العربي للتطوع بجامعة الدول العربية

١٧- د. احمد القليعي عن مجلس امناء بيت العائلة المصرية باسيوط ورئيس لجنة الشباب

١٨- اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب السابق

