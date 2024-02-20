أحمد فهيم لـ"البوابة نيوز": شخصية خيرت في "حدوتة منسية" جديدة.. وأخوض السباق الرمضاني المقبل بـ"فراولة" و"أعلى نسبة مشاهدة"

نجح الفنان أحمد فهيم في ترك بصمة فنية كبيرة من خلال الأعمال الفنية التي شارك بها خلال مشواره الفني وذلك بفضل موهبته الفنية الكبيرة والتي ورثها من خاله الفنان الراحل خالد صالح، وكان من أبرز الشخصيات التي قدمها مؤخرا شخصية "سيد" في مسلسل "جعفر العمدة" والتي كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح المسلسل في موسم رمضان 2023.

وفي حوار خاص مع "البوابة نيوز"، تحدث الفنان أحمد فهيم عن تفاصيل شخصية خيرت التي يقدمها في مسلسل "حدوتة منسية" مع الفنان سوسن بدر والذي يعرض حاليا، وكيف استعد للشخصية، كما تحدث أيضا عن الأعمال التي يشارك بها في موسم رمضان 2024.. مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

* ما الذي جذبك إلى مسلسل "حدوتة منسية" وشخصية خيرت وكيف تم ترشيحك للمسلسل؟

** تم ترشيحي لمسلسل "حدوتة منسية" عن طريق الشركة المنتجة للمسلسل والمخرج محمد محي، والذي جذبني إلى المسلسل هو شخصية "خيرت" التي أقدمها خلال أحداث المسلسل وهي شخصية تعد جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وكان من المهم بالنسبة لي أن أقدم شخصية مختلفة عن شخصية سيد في مسلسل جعفر العمدة"، والحمد لله قدمت شخصية خيرت بشكل مميز ومختلف وأشاد الكثيرين بالمسلسل بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، وأتمنى أن ينال مسلسل "حدوتة منسية" إعجاب الجمهور.

* كيف استعديت لشخصية خيرت في مسلسل "حدوتة منسية"؟

** في البداية وضعت ملامح لشخصية خيرت مع المخرج محمد محيي، وكان من أبرزها ظهور الشخصية بملامح حادة، وحرصت أن يكون خيرت حالق شعره وذو شنب غليظ وطبقة صوتة مختلفة، ومن حيث أيضا طريقة التحرك والعصا التي يمسك بها، وجميع تفاصيل المظهر الخارجي للشخصية تم الاهتمام بها والتحضير لها جيدا.

هذا بجانب الاهتمام بتفاصيل شخصية خيرت نفسها كي تخرج الشخصية بهذا الشكل في النهاية نظرا لأن الشخصية شريرة، وأتمنى أن تنال شخصية خيرت إعجاب الجمهور.

* حدثنا عن أصعب مشاهدك في مسلسل "حدوتة منسية"؟

** معظم مشاهدي في المسلسل "كانت صعبة"، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ووقت التصوير كان مضغوط للغاية بسبب توقيت عرض المسلسل، كما أننا كنا نستمر عدد ساعات تصوير كبير في اليوم الواحد، والمشاهد كانت على درجة عالية من الصعوبة، ولكن ما يهمنا هو أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور ويخرج في أفضل صورة ممكنة.

* ماذا عن المشاهد التي جمعتك مع الفنان سوسن بدر في مسلسل "حدوتة منسية"؟

** سوسن بدر ذو قيمة فنية كبيرة، وكان لي الشرف أن يقترن اسمي باسمها في مسلسل "حدوتة منسية"، وكانت أضافة كبيرة للمسلسل، وتعلمت منها كثيرا خلال التصوير، وكثير من الفنانين المشاركين في المسلسل تعلموا منها كثيرا، وكانت مثال يحتذى به في الالتزام والموهبة، وهي فنانة لها جماهيرية كبيرة.

* ما نوعية الأدوار التي تتمنى أن تقدمها في أعمالك الفنية القادمة؟

** الأدوار التي لم أقدمها من قبل هي الأدوار التي أتمنى أن أقدمها في أعمالي الفنية القادمة، وأنا لدي طموح وأمل كبير في تقديم أعمال فنية أفضل وتقديم أدوار مميزة، ولدي أشتياك لتقديم شخصيات مختلفة على الشاشة، وأي شخصية لم أقدمها من قبل بالطبع أتمنى تقديمها.

* ماذا عن أعمالك الفنية في موسم رمضان 2024؟

** أشارك في موسم رمضان 2024، بمسلسلين وهما مسلسل "فراولة" ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، ومسلسل "فراولة" من بطولة الفنانة نيللي كريم، وهو مسلسل من نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وأتمنى أن نستطيع من خلال مسلسل "فراولة" تقديم عمل فني مسل يسعد الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وأجسد خلال أحداث المسلسل دور شخص أسمه حسن الشندويلي والشخصية كوميدية وأتمنى أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور.

* ماذا عن مشاركتك فى مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"؟

** أشارك في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مع مجموعة من النجوم وهم سلمى أبوضيف وانتصار ومحمد محمود وليلى أحمد زاهر وفرح يوسف وغيرهم من النجوم، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل، والمسلسل يتناول موضوع هام يهم الكثيرين.

وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور أيضا، وأحداث المسلسل تدور في إطار درامي ويتناول قضايا السوشيال ميديا ومشاكلها وكيف اخترقت بيوت الأسر المصرية، وأعتقد أن المسلسل يتناول موضوع يهم الكثيرين.

* هل الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني تحصل على حقها في المشاهدة مثل الأعمال الدرامية التي تعرض في السباق الرمضاني؟

** الفترة الأخيرة أثبتت أن الجمهور يتابع الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على مدار العام سواء خلال شهر رمضان الكريم أو خارج شهر رمضان، وهذه ظاهرة صحية حتى لا يصبح هناك موسم واحد فقط هو المتحكم في الدراما، وأن يصبح هناك مسلسلات يتم عرضها في رمضان وخارج رمضان.

ويصبح هناك عدد من كبيرة من الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها على مدار العام والتي تفتح باب رزق للعاملين بمجال الدراما، وأعتقد أن الفترة الماضية تم عرض العديد من الأعمال الدرامية عبر "المنصات" وحققت نجاحا كبيرا من خلال المنصات، وبالطبع هذا أمر مبشر للغاية، ولم يعد الأمر مقتصرا على موسم رمضان فقط.

* ما رأيك في انتشار مسلسلات الـ 10 و 15 حلقة خلال الآونة الأخيرة؟

** أعتقد أنها بالطبع ظاهرة صحية ومميزة وحققت النجاح خلال الفترة الأخيرة، وأتاحت إنتاج المزيد من الأعمال الدرامية على مدار العام، وأصبح لدينا الكثير من مسلسلات 10 و15 حلقة على مدار العام.