جامعة الفيوم تتعاون مع "المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية" لتطوير العملية التعليمية

عقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور هشام محمد عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، اجتماع المجلس الإداري والأكاديمي للبرامج المشتركة بين جامعة الفيوم والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود شومان نائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد علي الأغا، منسق الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية.

حيث ناقش المجلس عددًا من النقاط أبرزها، تطوير جودة العملية التعليمية، وإحصائيات أعداد الطلاب المشتركين بالبرامج التعليمية المختلفة، كما تم عرض اللائحة التنظيمية للبرامج المشتركة، ومناقشتها، والموافقة عليها، وكذلك مناقشة إمكانية تفعيل برامج خاصة جديدة مشتركة بين الجامعتين.

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