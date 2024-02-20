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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل في حيازة مواد مخدرة بالساحل

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة الساحل حبس متهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة بمنطقة الساحل وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بقيام عاطل بحيازة مواد المخدرة
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة البلاغ وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة  ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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