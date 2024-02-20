المشدد 3 سنوات لمتهم أصاب عاملا بعاهة مستديمة في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لاحداث عاهة مستديمة بعامل منطقة الزاوية الحمراء

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا قيام عاطل بإصابة عامل بعصا بعين اليمنى عن طريق الخطأ، مما أدى إلي إصابته بعاهة مستديمة .



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ وأنه كان يمزح من المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.