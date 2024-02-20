دير الزجاج يحتفل بعيد القديس الأنبا ساويرس الإنطاكى

يحتفل دير القديس مارمرقس الرسول والشهيد آبسخيرون القلينى بطريق العلمين الشهير "بدير الزجاج" غداً الأربعاء 14 أمشير الموافق 21 فبراير، بعشية عيد القديس الأنبا ساويرس الإنطاكى، أحد قديسي الدير، والمدفون بالدير، وتقام صلاة العشية بكنيسة القديس مارمرقس الرسول والشهيد آبسخيرون القلينى بالدير ، تحت رئاسة أبونا القمص لوكاس الأنبا بيشوى رئيس الدير.

ويُعد القديس الأنبا ساويرس الإنطاكى أحد أبطال الإيمان، وفى أيامه تم عقد مجمع بسبب دفاعة عن الإيمان المستقيم ، وقاوم بدعة مقدونيوس ، ورفض تعاليم مجمع خلقيدونية والحفاظ على إيمان كنيسة أنطاكية مستقيماً مثل كنيسة الإسكندرية.



ولما أشار أحد الأردياء على الإمبراطور أن أقتل ساويرس كى ترتاح الكنيسة ، حذرته الإمبراطورة ثيؤدورا وترجتة بأن يهرب ، فجاء إلى مصر وعاش فيها ، وأوصى القديس بعد نياحتة أن يدفن فى دير الزجاج .



