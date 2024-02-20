علاء عبدالعال يعلن تشكيل الجونة استعدادا لمواجهة سيراميكا

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا، بعد قليل، على معلب الأول، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي.

خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود.

يجلس على مقاعد الاحتياط: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر.