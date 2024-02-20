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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس لجنة متابعة شئون الكنائس في فلسطين: يثمن الجهود الإنسانية لحراسة الأراضي المقدسة بغزة

ارشيف
ارشيف
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ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري، الدور الإنساني الذي أطلقته حراسة الأراضي المقدسة وبمبادرة من نائبها الأب ابراهيم فلتس، وذلك من خلال نقل 111 طفل ومرافقيهم من المصابين والجرحى جراء الحرب على قطاع غزة، لتلقي العلاج في ايطاليا وذلك كمجموعة اولى.

كما شكر خوري الأب فلتس على الدور الذي تقوم به الحراسة وجهودهم المبذولة لترسيخ الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة وخاصة في محافظة بيت لحم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خوري للأب فلتس، اليوم، بمقر الصندوق القومي الفلسطيني برام الله.

أقباط أقباط الإرثوذكس