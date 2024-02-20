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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في جنوب شرق غزة

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية
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اعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في جنوب شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ قصيرة المدى، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
واضافت فصائل فلسطينية، انهم يخوضون معارك عنيفة مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة ورصدنا طائرات إسرائيلية تنقل القتلى والجرحى.

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