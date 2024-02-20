محافظ الفيوم يشيد بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعثته الميدانية بمحافظة الفيوم، والتي استهلت أعمالها بلقاء المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري بحضور أعضاء المجلس عصام شيحة ، محمود بسيوني ، سعيد عبد الحافظ والوفد المرافق لهم ، وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية وبناء القدرات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشاد محافظ الفيوم بالدور الذي يقوم به المجلس على أرض المحافظة، من خلال البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة التي يقوم بها بهدف بناء قدرات وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان، لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

هذا وقد قامت البعثة خلال فترة تواجدها بالمحافظة بتنفيذ العديد من الأنشطة في إطار خطة مشروع "دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وذلك على النحو التالي: اجتماع تنسيقى مع القيادات التنفيذية للتعريف بدور المجلس في نشر ثقافة حقوق الانسان وذلك لوكلاء الوزارات و رؤساء المدن والمراكز ، إنشاء ورشة عمل تأهيلية لمسئولي الإدارات والوحدات بالديوان العام والمراكز والإدارات التابعة وذلك للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وآليات التنفيذ وإرتباطها بأهداف التنمية المستدامة ، ورشة عمل تاهيلية للشباب من أعضاء برلمان الشباب والطلائع وذلك لرفع الوعي للأطفال والشباب في مجال حقوق الإنسان ، دعم الأنشطة الشبابية في مجالات حقوق الإنسان للتعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، لقاء توعية و لقاء تشاوري لمسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية ،ومسؤولي مراكز الشباب ، زيارة ميدانية لمجلس مدينة ومركز الفيوم وفرع المجلس بالمحافظة ، زيارة وفد المجلس للسيد رئيس جامعة الفيوم وعقد لقاء مع سيادته والسادة أساتذة الجامعة وعدداً من القيادات الجامعية ، زيارة ميدانية لمجلس مدينة ومركز ابشواى، يوسف الصديق ، ومركز أطسا

وفي نهاية البعثة الميدانية قدم أعضاء المجلس الشكر لمحافظ الفيوم وكافة الأجهزة التنفيذية لتعاونها البناء في أداء عمل البعثة.

