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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قطع المياه عن قرى قليوب بسبب كسر مفاجئ بخط الطرد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن قرى ميت حلفا وقرية الإصلاح مركز قليوب، وذلك لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 600 مم المغذي لتلك القرى.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

انقطاع المياه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي مركز قليوب