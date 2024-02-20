قطع المياه عن قرى قليوب بسبب كسر مفاجئ بخط الطرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن قرى ميت حلفا وقرية الإصلاح مركز قليوب، وذلك لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 600 مم المغذي لتلك القرى.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.