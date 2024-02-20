قبل مناقشة قرار إسقاط عضويته.. ياسر حسان: بذرة الحق لم تجف في قلوب الوفديين

قال الدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، إن توقيع أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي لحزب الوفد بأغلبية كبيرة على عقد اجتماع طارئ اليوم يؤكد أن بذرة الحق لم تجف في قلوب الوفديين رغم ما يمر به حزبهم من ظروف صعبة.

وقال "حسان" تعليقًا على اجتماع اليوم: "يعلم البعض أن هناك خلاف شديد بيني وبين رئيس حزب الوفد، لكني أفضل دائمًا أن يكون الخلاف الحزبي داخليًا اقتناعًا مني أن الظروف الحالية فيها ما هو أهم للمواطن المصري من عرض الخلافات الحزبية".

وتابع: "فقد شعرت من خلال الموقف النبيل من جموع الوفديين أن السنوات الطويلة التي عشتها داخل جدران الحزب والتي أعطيت فيها كل ممكن دون أن استفد منها شيئًا لم تذهب أدراج الرياح".

ويذكر أن الهيئة العليا تعقد اجتماع طاريء بعد قليل لمناقشة العديد من الملفات لعل أبرزها مناقشة قرار رئيس الحزب بإسقاط عضوية دكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب.