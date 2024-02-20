قائد ملهم ومناضل عالمي شجاع.. فلسطين توجه الشكر إلى الرئيس البرازيلي

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى دولة البرازيل ورئيسها بسبب موقفها الأخلاقي وجهودها عبر الأمم المتحدة ومختلف القنوات للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد ثمن اشتية، خلال اجتماع جمعه بالرئيس لولا دا سيلفا في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا قبل أيام مواقفه الصلبة تجاه القضية الفلسطينية.

وبحسب "وفا" فقد وصف اشتيه الرئيس البرازيلي بالقائد الملهم والمناضل العالمي الشجاع الذي يدفع الأمل بقلوب الشباب في ظل غياب العدالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق الحرية الاستقلال وحق تقرير المصير.

وأشار إلى أن دا سيلفا أكد دعم بلاده الكامل لطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك دعمها للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وقال إن البرازيل كانت أول دولة في أمريكا الجنوبية اعترفت بالدولة الفلسطينية.

ولفت اشتية إلى أنه أكد أيضا ضرورة إصلاح المنظومة الدولية كي لا تكون أي دولة فوق القانون الدولي أو تحظى بالحصانة رغم مواصلتها انتهاك القوانين الدولية، موضحا أنه ليس هناك أي مبرر للقتل والعقاب الجماعي اللذين تقوم بهما إسرائيل في غزة.