وزير النقل: مستعدون للتعاون المشترك في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع وزير الاشغال التنزاني لبحث التعاون المشترك .

وأكد وزير النقل أهمية التعاون المشترك في مجال المناطق الصناعية الموجوده على ارض تنزانيا و التي تطمح في زياده عدد مصانعها او في مجال تطوير ميناء دار السلام او خط السكك الحديديه الحالي وكذلك التعاون في انشاء ميناء جاف ومناطق لوجستيه في منطقة كوالا.

وناقش الجانبان اهم طرق ربط المشروعات بعضها البعض وهي شبكه الطرق الداخليه في تنزانيا بالاضافه الى الطريق الرئيسي البري الذي يربط مصر بتنزانيا في اطار طريق القاهرة كيب تاون والذي يمر ب 10 دول افريقيه بدايه من اقصى شمال مصر بطول 1158 كم ومنها في جمهوريه تنزانيا الإتحادية تقريبا بنفس المسافه.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير الى قيام مصر حاليا بالعمل حاليا على انهاء اعمال التطوير لتسهيل حركه التنقل والتجاره بين كل الدول الافريقية مشيرا إلى أنه خلال زيارته لمنطقه السويس الصناعية الجديدة حيث توجهت على جزء منه بالاراضي التنزانيه حيث انه مطلوب استكماله لربط الجنوب والشمال بالاراضي التنزانية

وأكد اننا في مصر قد قطعنا شوط كبير في تطوير الطرق وأن وزارة النقل المصرية على اتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانيه في رفع كفاءة وتجديد شبكه الطرق الداخلية بتنزانيا على مراحل وخاصة الطرق التي تخدم المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية بالاضافة الى التعاون في تطوير القطاع التنزاني بطريق القاهرة كيب تاون

وتابع : “كذلك فإن وزارة النقل على اتم الاستعداد ايضا للتعاون مع وزارة الاشغال التنزانيه في مجال التعليم والتدريب نظرا لان لدينا المعهد القومي للنقل والجامعات المصرية المختلفه والمتخصصه في مجال انشاء الطرق الرئيسية والطرق الداخلية وكذلك التدريب على استخدام المعدات الحديثه في انشاء وصيانة الطرق وكذلك في المجالات الاخرى التي تختص بها وزارة الاشغال التنزانيه مثل الكباري والمنشآت الحكومية في انشاء المباني الجديدة او صيانه المباني”.

وفي النهايه تقدم الوزير بالشكر على الاستقبال الحافل والاستضافه الكريمة كما اكد الوزير على دعوه الوزير الاشغال التنزاني ورؤساء الهيئات التابعه لزيارة جمهوريه مصر العربيه الاطلاع على كل ما هو جديد وكل ما تحتاجه تنزانيا موجود داخل مصر كما توجه الوزير بالشكر للحكومه التنزانيه والشعب التنزاني الشقيق.