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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 10 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير مستندات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2266 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط 23 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 182 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 10 قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

خلال 24 ساعة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات الداخلية المنافذ بوزارة