حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام).

- ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) .

- ضبط (سائق، عامل - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر .. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,300 كيلو جرام) .

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – 5 طلقات لذات العيار - ميزان حساس).

- ضبط (عاطل وزوجته – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشرابية .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.