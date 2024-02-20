محافظ كفرالشيخ يشارك في أعمال لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات

شارك، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، في أعمال الإجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة وتقييم اعمال البرنامج والخطوات المستقبلية للمشروع، بحضور اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ،والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ اسيوط ، الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ،والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعميرالألمانى KFW والتعاون الدولى السويسرىSECO وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولى والجهات الإستشارية للبرنامج بالمحافظات.



من جهتها قالت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد أنه تم استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى للنهوض بالمنظومة بإستثمارات 900 مليون جنية بدعم من شركاء التنمية.

جاء ذلك بتوجيهات من القيادة السياسية متابعة آليات البدء فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة.