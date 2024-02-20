مجلس الكنائس العالمي يعرب عن قلقه بشأن فرض قيود على المصلين العرب بالحرم الشريف خلال شهر رمضان

قال الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن المجلس يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حكومة إسرائيل قد تفرض قيودا استثنائية إضافية على المصلين العرب في الحرم الشريف - القدس خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة في وقت تسود فيه مثل هذه التوترات العميقة في المنطقة، فإن مثل هذه التدابير ستكون استفزازية للغاية، فضلا عن انتهاك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، وترتيب الوضع الراهن التاريخي في البلدة القديمة في القدس

وأضاف "بيلاي" خلال ما نشرته الصفحة الرسمية للمجلس عقب لقائه بالشيخ عزام الخطيب، مدير الأوقاف الإسلامية في القدس، أن المجلس يدعو الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء نتنياهو إلى الامتناع عن فرض مثل هذه القيود الاستفزازية وغير المبررة التي من شأنها أن تزيد من حدة الوضع المضطرب بالفعل، ونحن بحاجة إلى تشجيع التعايش بين الديانات الإبراهيمية الثلاث في الأراضي المقدسة".