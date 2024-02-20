22 فبراير.. "مؤشرات عالمية - متطلبات النمو" ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "التأثير الاقتصادي للرياضة "مؤشرات عالمية - متطلبات النمو".

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

يحاضر فيها عبد الله مصطفى فرماوي مدرس الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان وتنظمها شعبة الدراسات الرياضية بالمركز بمقر المركز بحرم جامعة عين شمس وذلك الخميس الموافق 22 فبراير الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.