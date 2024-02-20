كييف: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا إلى 404950 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع قتلى الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية، إلى 404950 جنديا روسيا في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و20 فبراير 2024، بما في ذلك 1230 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 6503 (+5) دبابات معادية، و12268 (+36) مركبة قتال مدرعة، و9773 (+40) نظام مدفعية، و988 (+2) قاذفة صواريخ متعددة، و675 (+1) حربية مضادة للطائرات. أنظمة، 337 (+2) طائرة حربية، 325 طائرة هليكوبتر، 7،521 (+61) نظام جوي تكتيكي بدون طيار، 1،902 (+3) صاروخ كروز، 25 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 12،805 (+38) شاحنة وناقلة وقود، و1،551 (+6) قطعة من المعدات الخاصة.