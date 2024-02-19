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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليمن يطالب بحظر نشاط الحوثيين على منصات التواصل الاجتماعي

وزير الإعلام اليمني،
وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني
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طالب اليمن، اليوم الاثنين، بفرض حظر على نشاط ميليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي بسبب "انتشار أفكار متطرفة" من خلال نشاطها على هذه المنصات.

وصرّح وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، للقناة الفضائية اليمنية، بأنه تم التواصل مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي لفرض حظر على الصفحات المنتمية لميليشيا الحوثي، استنادًا إلى قرار الولايات المتحدة باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية.

وجاءت خطوة الولايات المتحدة بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب بسبب استهدافها لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ميليشيا الحوثي اليمن الولايات المتحدة