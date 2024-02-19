اليمن يطالب بحظر نشاط الحوثيين على منصات التواصل الاجتماعي

طالب اليمن، اليوم الاثنين، بفرض حظر على نشاط ميليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي بسبب "انتشار أفكار متطرفة" من خلال نشاطها على هذه المنصات.

وصرّح وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، للقناة الفضائية اليمنية، بأنه تم التواصل مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي لفرض حظر على الصفحات المنتمية لميليشيا الحوثي، استنادًا إلى قرار الولايات المتحدة باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية.

وجاءت خطوة الولايات المتحدة بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب بسبب استهدافها لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.