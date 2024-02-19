سيلفان فيريرا يكتب: هجوم الشمبانيا.. معركة عديمة الفائدة خريف 1915

في ربيع عام ١٩١٥، بينما اخترقت الجيوش الألمانية والنمساوية والمجرية الجبهة الروسية في جاليسيا، قرر جوفري شن سلسلة من الهجمات. وبعد فشل الهجوم الرئيسي في أرتوا في يونيو، خطط لعملية كبيرة في الخريف في منطقة الشمبانيا.

لوجستيات غير كافية

القطاع الذي اختاره جوفري هو قطاع الشمبانيا، شرق ريمس بفرنسا، بين أوبيريف سور سويبي وفيل سور تورب. يبلغ طول جبهة الهجوم ٢٥ كيلومترًا لمنع التدخل الفعال للاحتياطيات الألمانية المحلية. تم التخطيط لهجوم ثانوي في أرتوا، مرة أخرى، لإبقاء الاحتياطيات الاستراتيجية الألمانية بعيدًا عن الجبهة الرئيسية.

يُعهد التخطيط إلى الجنرال دي كاستيلنو الذي يقود مجموعة الجيش المركزي «G.A.C» ويمكنه الاعتماد على الجيش الرابع «لانجل دي كاري» والجيش الثاني «بيتان» لقيادة العملية. في المجموع، تركز ٢٧ فيلقًا لكسر الجبهة أخيرًا. كل جيش لديه فيلق من سلاح الفرسان الذي تعين عليه استغلال أدنى فجوة في الجبهة الألمانية. وأخيرًا وصل تركيز المدفعية إلى ١١٠٠ قطعة لسحق الدفاعات وإسكات المدفعية الألمانية.

ومن أجل تحقيق هذا التركيز للموارد، قام كاستيلنو بتطوير الأرض وفقًا لذلك. طوال فصل الصيف نقوم بحفر أنابيب الوصول إلى الأوائل «٩ إلى ١٢ لكل فيلق من الجيش»، ونقوم بمضاعفة خط السكة الحديد شالون/سانت مينهولد - يتم إنشاء طرق فرعية بعرض ٦٠ سم لكل فيلق من الجيش. يتم تثبيت المشاة في ساحات عرض كبيرة على مسافة جيدة من السطر الأول.

وفي الجانب الألماني تتوزع الدفاعات على ثلاثة خطوط، الخط الأول منها يواجه النظام الفرنسي، وقد اعتبرتها هيئة الأركان العامة الفرنسية "قوية جدًا" ولكن تم سحقها بنيران المدفعية.

مصدر القلق الرئيسي يأتي من الخطين الثاني والثالث اللذين يقعان في مواجهة المنحدر ولا يمكن التعرف عليهما إلا من خلال الطيران. كل منهما محمي بشبكة كثيفة للغاية من الأسلاك الشائكة والعديد من المدافع الرشاشة السريعة والمدافع الخفيفة.

تم التخطيط للهجوم لأول مرة في ٨ سبتمبر، ثم تم تأجيله إلى اليوم ١٥، ثم أخيرًا إلى اليوم ٢٥، وهو الوقت الذي استكملت فيه الوحدات تركيزها. لكن الوقت ينفد لأنه في الشرق سقطت وارسو منذ ٥ أغسطس والضغط على الروس رهيب.

قصف رهيب

في ٢٢ سبتمبر ١٩١٥ سقط الجحيم على المواقع الألمانية. إن ١١٠٠ قطعة مدفعية ثقيلة و١٤٥٠ قطعة مدفعية ميدانية، والتي استفادت من إمدادات كبيرة من الذخيرة بفضل التعبئة الصناعية للبلاد، زرعت الموت والدمار على الخطوط الألمانية. ٧٥ قطعة ومدفعية الخنادق "تتعامل" مع الخط الأول.

منذ يوم ٢٤، حاولت المدفعية الثقيلة تدمير خطي الدفاع الآخرين، لإسكات المدفعية الألمانية وإعاقة حركة الاحتياطيات والخدمات اللوجستية في الخط. تم إطلاق ما يقرب من مليون قذيفة لتدمير الخطوط الألمانية.

ولسوء حظ الفرنسيين، تحول الطقس، الذي كان معتدلًا حتى ذلك الحين، إلى مطر أثناء الليل. لن تكون هناك سوى فترات قصيرة من التطهير حتى يوم ٢٩. وأعاق هذا بشكل خطير مراقبة الدمار والاستطلاع الجوي وبالطبع تعديل نيران المدفعية.

وقد ذكر البعض تأجيل الهجوم، لكن إمدادات المدفعية، على الرغم من كونها استثنائية، لم تكن تسمح بذلك. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا الإعداد المدفعي، بالإضافة إلى تركيز العديد من الوحدات الفرنسية لمدة شهر، أكد للقيادة الألمانية اقتراب هجوم كبير.

لذلك تم تعزيز الجيش الثالث بقيادة فون أينيم بعدة بطاريات مدفعية. علاوة على ذلك، تم تحويل فرقة المشاة الخامسة من الجبهة الصربية لتوضع في احتياطي العمليات في أتينيي.

في يوم ٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحًا، وبروح هجومية متحمسة، انطلقت ١٩ فرقة فرنسية للهجوم، ورفعت الأعلام. يرتدي الأشخاص ذوو الفراء خوذة «Adrian» الجديدة، لقد حفز الجنود حجم الموارد المنتشرة وهم متأكدون من النصر.

في قطاع الجيش الثاني، تم تحقيق التقدم الأكثر إثارة من قبل الفيلق الرابع عشر حيث عبرت المشاة بسهولة مسافة ١٥٠ مترًا التي تفصلها عن الألمان. في الساعة ١٠ صباحًا، غمرت شركة «DI» السابعة والعشرون جميع خنادق الخط الأول ووصلت إلى الخط الثاني عند الشجرة ١٩٣ وخندق فيستولا. في نهاية اليوم تقدم الفيلق الرابع عشر مسافة ٤ كيلومترات لكنه اصطدم بالخط الثاني للمقاومة الألمانية الذي لا يزال سليمًا.

عند الجيش الرابع، شمال سوين، تمكن الفيلق الاستعماري الثاني، عند التقاطع مع الجيش الثاني، من التقدم مسافة ٣ كيلومترات والاستيلاء على مزرعة نافارين. بمجرد الالتزام باحتياطيات هذا الفيلق، قام لانجل دي كاري بتحريك فيلقه السادس للأمام لمحاولة زيادة مكاسب الأراضي التي حصل عليها المستعمرون بشق الأنفس. عند حلول الظلام كانت فرقتان من الفيلق السادس في الصف.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الوحدات الأخرى في بقية الجبهة، كانت هذه هي المكاسب الكبيرة الوحيدة التي تم الحصول عليها مساء اليوم الأول. التقدم على الأجنحة محدود للغاية.

ومع ذلك، فإن الجنود متحمسون عندما يعبرون الخط الألماني الأول ويرون طوابير من آلاف السجناء يسيرون نحو المؤخرة. خلف الفيلق الاستعماري الثاني نرى الحراس المتقدمين لفيلق الفرسان الثاني يتقدمون. فهل الاختراق المعلن موجود إذن؟ للأسف لا. حتى لو واجه الألمان كل الصعوبات في العالم لجلب الفرقة الخامسة إلى الخط وتحدث فالكنهاين، القائد العام، عن أزمة خطيرة، فقد نجحوا في احتلال خط الدفاع الثاني الذي لا يزال سليمًا وصد الهجمات الفرنسية.

في ٢٦ سبتمبر، انطلق الفرنسيون مرة أخرى للهجوم تحت المطر، مما حال دون تعديل نيران المدفعية على المنحدرات المقابلة، وحاول الـ٧٥ فيلق، فتح خروقات في شبكات الأسلاك الشائكة للخط الثاني، دون جدوى.

تم إدخال قوات الاحتياط في النظام الهجومي الفرنسي بطريقة فوضوية وتم إنشاء كتل مدمجة في أنفاق الوصول. إنها تشكل أهدافًا مثالية للمدفعية الألمانية. تتزايد الخسائر بينما تفشل جميع الهجمات على الخط الثاني الألماني في كل مكان على خط المواجهة. الخسائر فظيعة.

ولقيت المحاولات التي تمت في اليوم التالي نفس المصير، خاصة أن الألمان تلقوا تعزيزات من الفيلق العاشر التابع لفون لوتويتز. في مواجهة عدم فعالية الهجوم، قرر كاستيلنو تعليق الهجوم في ٣٠ سبتمبر. لن يؤدي استئناف القتال يومي ٥ و٦ أكتوبر إلا إلى الاستيلاء على بوتي دي تاهوري. لقد فشل هجوم الشمبانيا.

مراجعة وآفاق

لم يتم تحقيق الهدف الأساسي الذي حدده جوفري. لم يحدث الاختراق الذي طال انتظاره في منطقة الشمبانيا، ولكن أيضًا أثناء الهجوم الثانوي في أرتوا. ولذلك فهو فشل استراتيجي. فشل الحلفاء في مجاراة أداء الألمان ضد الروس. ورغم قوة القوات وإيمانها بالنصر، إلا أن الخسائر البشرية فادحة للغاية. هناك أكثر من ٧٠ ألف قتيل ومفقود، و٧ أسرى، و١٠٠ ألف جريح، مقابل ٤ كيلومترات من الأرض. العزاء الوحيد هو أن الفرنسيين أسروا ٢٥٠٠٠ رجل و١٥٠ قطعة مدفعية.

سيلفان فيريرا: مؤرخ مُتخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث، وصحفى مُستقل له تاريخ حافل في التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية، ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية، وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية.. يكتب عن معركة الشمبانيا إحدي معارك الحرب العالمية الأولى.