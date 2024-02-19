تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لجلسة 25 مارس

قرر محكمة جنايات شمال الجيزة تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر لجلسة 25 مارس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.

كشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.

وفقًا لأقوال محامي حلمي بكر، أُدين المتهم "ن.أ" بالنصب والاحتيال، حيث استولى بطرق غير شرعية على الأموال المملوكة للموسيقار.

وأكدت التحقيقات أن المدير أعماله أوهمه بضرورة سحب المبلغ لأغراض استثمارية، ولكنه استخدمه في مصلحته الشخصية.