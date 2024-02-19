ads
الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لجلسة 25 مارس

حلمي بكر
حلمي بكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر محكمة جنايات شمال الجيزة تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر لجلسة 25 مارس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
كشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.

وفقًا لأقوال محامي حلمي بكر، أُدين المتهم "ن.أ" بالنصب والاحتيال، حيث استولى بطرق غير شرعية على الأموال المملوكة للموسيقار.

وأكدت التحقيقات أن المدير أعماله أوهمه بضرورة سحب المبلغ لأغراض استثمارية، ولكنه استخدمه في مصلحته الشخصية.

بالنصب والإحتيال الموسيقار حلمي بكر مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر