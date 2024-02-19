جوليان أوبير يكتب: أرض «الناتو» تحترق.. هل يُمكن أن يموت حلف شمال الأطلسي بعد تصريحات «ترامب»؟

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

القانون هو أرض الناتو!.. الناتو يحكم الأمواج، الأوروبيون لن يكونوا عبيدًا أبدًا. هذا يشبه إلى حد ما ما كان بوسع الموقعين على حلف شمال الأطلسي أن يتغنوا به في انسجام تام عندما تم إنشاء الحلف في الرابع من أبريل ١٩٤٩. كان هناك الولايات المتحدة وكندا من ناحية، والموقعون على معاهدة حلف شمال الأطلسي من ناحية أخرى.. معاهدة بروكسل لعام ١٩٤٨ أو معاهدة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدفاع الجماعي عن النفس - بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا والمملكة المتحدة - بالإضافة إلى الدنمارك وأيسلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال. كان حلف شمال الأطلسي أول تحالف عسكري في وقت السلم في التاريخ الأمريكي، وسعى إلى الرد على الانقلاب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا في فبراير ١٩٤٨ من خلال إنشاء نظام أمني مشترك يقوم على الشراكة بين هذه الدول الاثنتي عشرة.

كان ذلك في القرن الماضي، إن الشراكة عبر الأطلسي التي بدأت بسخاء خطة مارشال ١٩٤٨ «شبه النزيهة» أصبحت الآن فى مهب الريح. قطعة القماش تحترق بين ضفتي المحيط الأطلسي. في الواقع، يعيد الأوروبيون بخوف اكتشاف الوحشية الواضحة لدونالد ترامب، المرشح لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي اجتماع عقد في كونواي «كارولينا الجنوبية»، اقترح ترامب السماح لروسيا بمهاجمة أولئك الذين لم يساهموا بشكل كافٍ في ميزانية الناتو، وادعى أنه كان يروي مناقشة مع رئيس دولة مهم، الذي سأله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحمي بلاده في حالة تعرضها لهجوم من موسكو. فقلت: «لم تدفع.. هل أنتم دافعون سيئون؟ لا، لن أحميك. في الواقع، أود أن أشجع الروس على فعل ما يريدون». هل يصبح بوتين تابعًا لترامب لطرد المتمردين؟ كان عليك أن تفكر في الأمر.

علاقات القوة

وفي مقال سابق بعنوان «دونالد وتيجر»، أوضحت أن «ترامب»، خلال ولايته الأولى، كان بمثابة الكاشف. بالنسبة للأوروبيين، الحالمين بالسلام العالمي من خلال القانون، كشف بشكل واقعي عن العالم كما هو: مسألة علاقات قوة، وليس مسألة «ويني الدبدوب»، وكان «النمر» الأوروبي قد اكتشف أنه، خلف أسوار المحمية، مُحاط بالغابة، وأن المجنون يستطيع في أي لحظة قطع الأسلاك الشائكة وفتح الباب على مصراعيه أمام الحيوانات المفترسة الخارجية.

وكان «ترامب» قد أعلن بالفعل أن الناتو عفي عليه الزمن، ما دفع بعض الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو مثل بولندا وإيطاليا ودول البلطيق إلى زيادة إنفاقها العسكري مرة أخرى.

إن رأى «ترامب» فيما يتعلق بالعائد على الاستثمار لحلف شمال الأطلسي هو نتيجة لتحليل واضح، ولا بُد من القول إن العولمة ذات الطراز القديم لم تُعد تُرضي الولايات المتحدة، فقد أصبحت مرادفة لاستنزاف الطبقات الوسطى وانخفاض مستويات المعيشة والوعي بتدهور معين، وفي هذا السياق فإن السياسة الخارجية المكرسة لتغيير العالم، أو حتى إنقاذه، تُشكل ترفًا: فتقديم التضحيات من أجل الدفاع عن مصالحنا الحيوية شيء، ودفع ثمن المثل العليا بالأرواح الأمريكية والدولار شيء آخر.

لم تؤد الحرب الباردة إلى السلام الكانطي، الذي طال انتظاره، وأصبح العالم أكثر عدائية تجاه الولايات المتحدة. لقد أصبحت قضية الهجرة تحديًا اجتماعيًا وتحديًا للهوية، حتى في بلد يفتخر بطبيعته. لقد جعل ترامب من نفسه المتحدث الرئيسي لهذا الاحتجاج، من خلال كونه الخصم الأول للإجماع، في مواجهة مرشحة النخبة، هيلاري كلينتون والآن جو بايدن، محور هذا الإجماع الأمريكي التقليدي.

إذن، هل يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يموت؟ يظهر التاريخ أن التحالف يختفي عندما تبدأ المصالح الأصلية للأعضاء المؤسسين في التباعد. مثل تحالفات بسمارك، الممزقة بين روسيا والنمسا والمجر.

خصوصية الناتو

ومع ذلك، فإن خصوصية الناتو تكمن في أن الولايات المتحدة ليست عضوًا بسيطًا، ولكنها محور النظام، ولكي نفهم هذا، يتعين علينا أن نلتفت إلى نظرية استقرار الهيمنة، إنها نظرية ذات مصادر متعددة للإلهام، طورها الأكاديميون الأمريكيون في السبعينيات، وخاصةً كيندلربرجر «١٩٧٣، ١٩٧٨»، وكراسنر «١٩٧٦، ١٩٨٣»، وكيهوان «١٩٨٤»، وجيلبين «١٩٧٥».

من الواضح أن تحليلهم جزء من تقليد التفكير في القوة، فالقوة المفترضة أو القدرة على التأثير مهمة للغاية، والسلطة ليست قابلة للاستبدال، الفرضية الأولية هي أن الأنظمة المستقرة، خاصةً فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية تعتمد على قوة مهيمنة/دولة رائدة قادرة على وضع المعايير والقواعد وتنظيم عملها من خلال قدرتها على التأثير، فالقوة المهيمنة قادرة على خلق حوافز لأولئك الذين يداومون على التسلسل الهرمي ويبقون في النظام.

استقرار النظام الدولي

إن استقرار النظام الدولي مشروط بإنتاج السلع الجماعية الدولية. الجهات الفاعلة هي الدولة الرائدة المحاطة بالدول الأخرى. تتمتع الدولة الرائدة بثلاث خصائص: القدرة على خلق معايير دولية وإنفاذها؛ الإرادة للقيام بذلك؛ الهيمنة الحاسمة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.

يستشهد هؤلاء المنظرون بمثالين: كان للمملكة المتحدة في القرن التاسع عشر، باعتبارها المركز المالي الرئيسي، مصلحة كبيرة في ضمان عمل النظام الاقتصادي بشكل جيد، ومنذ ذلك الحين، فرض البريطانيون قواعدهم التجارية الخاصة، على سبيل المثال من خلال حظر استيراد المنسوجات الهندية أو الضغط على الصين، وعلى نحو مماثل، عملت الولايات المتحدة بعد عام ١٩٤٥ كملاذ أخير، فضمنت بقاء الأسواق مفتوحة بدعم الطلب العالمي.

وفي حالة حلف شمال الأطلسي، فإننا نتعامل مع نظام هجين بين الحلف ونظام الأمن الجماعي، وتم إنشاء التحالف في إطار المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على الحق الطبيعي للدول المستقلة في الدفاع عن النفس، فرديًا كان أم جماعيًا، ومع ذلك، فإن حلف شمال الأطلسي يخضع لمنطق التحالف، أي اتفاق بين عدة دول، والذي يمكن أن يكون إما التزامًا بتقديم المساعدة المتبادلة لبعضها البعض في حالة وقوع هجوم، أو يمكن توجيهه ضد دولة أو تحالف آخر من الدول.

هذا النظام يُقدم منفعة جماعية لأعضائه، وهى: الأمن، ولكن، إذا صدقت المنظرين المذكورين أعلاه، فإن حافز القائد لتقديم هذه السلعة الجماعية حتى لو تحمل تكلفتها، يرجع إلى أنه هو نفسه مستهلك كبير لهذه السلعة. ولهذا السبب، منذ بداية تاريخ الحلف، تحملت واشنطن وحدها ٥٠٪ من إجمالي نفقات الناتو، على الرغم من الاتفاق على عدم تحمل أي عضو أكثر من نصف العبء لوحده.

بعبارة أخرى، ما يُندد به ترامب هو في الواقع منطق النظام الذي أنشأته واشنطن، وهو النظام الذي تستغل فيه الدول الصغيرة الدولة الكبيرة. فلينظر إلى أداء منظمة «أوبك» وسيرى أن هذا النظام ينجح لأن السعودية وافقت على إرضاء شركائها بشأن كميات النفط المستخرجة وخفض إنتاجها لضمان الحفاظ على نظام مراقبة استقرار الأسعار، لأن مصلحتها الأساسية هي أن تكون عائدات النفط مستقرة.

ما تخبرنا به النظرية هو أن هذا الكرم ينتهي دائمًا بالجفاف، وحتى لو قام القائد بوظيفته، فإنه سوف يتراجع في نهاية المطاف لأن التكلفة التي يتحملها وسلوكيات «الراكب المجاني» التي تبنتها الدول الأخرى تعني ضمنًا انخفاض ثروته، وهكذا، بالنسبة للبريطانيين، استمرت الهيمنة على النظام التجاري الدولي لمدة ٣٠ عامًا بعد إلغاء قوانين الذرة «١٨٤٦»، وبالنسبة للأمريكيين، بدأت الهيمنة المالية في الاختفاء بشكل خطير بعد انتهاء معيار تبادل الذهب.

الهيمنة والحفاظ على النظام

وفي حالة «الناتو»، استمر النظام لفترة أطول بكثير لأنه كان مدعومًا بظاهرة خارجية، إن وجود الهيمنة لا يكفي للحفاظ على النظام والتسلسل الهرمي الداخلي: بل يجب أيضًا استيعابه. لكن الخوف من الاتحاد السوفيتي، ثم الخوف من بوتين، بعد عام ٢٠٠٠، جعل الدول الأوروبية تعتمد على واشنطن وتقبل قيادتها.

وكدليل على ذلك، أود أن أشير إلى أنه من بين الدول الأعضاء الأحد عشر الأوروبية التي تحترم الالتزام بتخصيص ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي للجيش - أي تلك التي لا تريد قبل كل شيء أن يختفي «الناتو»- هناك تسع دول متقاربة للغاية من روسيا، وغالبًا من الكتلة السوفيتية السابقة: بولندا «٣.٩٪»، اليونان «٣٪»، إستونيا «٢.٧٪»، ليتوانيا «٢.٥٪»، فنلندا «٢.٥٪»، رومانيا «٢.٤٪»، المجر «٢.٤٪»، لاتفيا «٢.٣٪»، السويد «٢.٣٪»، المملكة المتحدة «٢.١٪» وسلوفاكيا «٢٪».

المشكلة هي أن «ترامب» لا يخضع لضغوط «بوتين»، ويرفض أن يكون بنك الطمأنينة للنظام. وأنا لا أختار هذا المصطلح بشكل أعمى: فالمفردات المستخدمة في القرن التاسع عشر للحديث عن التحالفات -تحدثنا عن التأمين أو معاهدات التأمين المضاد- توضح بشكل جيد مفهوم التأمين المرتبط به.

والأسوأ من ذلك أن «ترامب» يفصل بين مسألة عظمة أمريكا وبين دورها كزعيم عالمي عازم على تحويل النظام، وبعيدًا عن الخطاب، فهو يتبنى فكرة توازن القوى، مع ذلك فهو يرسخ أسبقية توازن القوى العزيزة على الواقعيين، ويرسم النتائج: تقليص الوجود الأمريكي في العالم، والحذر في الأزمات، الاستخدام النادر للأدوات العسكرية، وانخفاض الالتزام بالديمقراطية. يقدم ترامب نفسه بموقف عملي وغير مرن تجاه أوروبا، ومحايد وعملي تجاه روسيا، وغير مبالٍ بالشرق الأوسط.

من خلال السماح لنفسه بالاسترشاد ببراجماتيته في ريادة الأعمال التي تم تأسيسها كعقيدة، يميل «ترامب» إلى الجمع بشكل حدسي بين الواقعية السياسية الكلاسيكية «مع تركيزه على المصالح الوطنية»، والتخلي عن مسألة القيم والنظام العالمي والواقعية الجديدة «مع قراءته للديناميكيات وتوازن القوى في العالم»، تم تقديم «ترامب» باعتباره انعزاليًا بسبب شعار حملته الانتخابية الأولي، ويجب بدلًا من ذلك أن يُنظر إليه على أنه واقعي قومي، ومُستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر على غرار نموذج ريجان. في الواقع، حتى لو لم يظهر أي موقف واضح بشأن السياسة الخارجية، فقد وضع «ترامب» نفسه دائمًا في قطيعة تامة مع النموذج الدبلوماسي الأمريكي.

«ترامب» يُكرر فقط ما قاله دائمًا، وبالتالي، لا يوجد شيء جديد في الغرب.

ومن الطبيعي أن يتفق «بوتين»، الذي يُفكر ويتصرف من منظور طويل للتاريخ يعود إلى عهد القياصرة، بشكل جيد مع ترامب، الذي يفكر كرجل أعمال بينما لا يهتم إلا قليلًا بإرث أسلافه، ويقوم تفكيره على أساس: «نحن نغلق الوحدات التي تكلف الكثير من المال»، وأظهرت المقابلة التي أجراها الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون مع «بوتين»، والذي تم تقديمه على أنه نائب الرئيس المفترض لـ«ترامب»، هذه الفجوة المذهلة بين ثقافتين، لكنها شكلت في نفس الوقت شكلًا من أشكال التواطؤ، ويبدو أن المُحارب الذي يتحدث مثل التاجر «بوتين» والتاجر الذي يتجشأ مثل المُحارب «ترامب» يُمكن أن يُشكلا شكلًا من أشكال التحالف الضمني لإسقاط «الناتو»، لأن ذلك في مصلحة كل منهما. دعونا نأمل ألا ينتهي الأمر بأوروبا مثل بولندا.

جوليان أوبير: سياسي فرنسي اُنتخب نائبًا عن الجمهوريين، خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهوري ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب تحليلًا مُتكاملًا عن حلف الناتو وتصريحات ترامب، التي أزعجت دول الغرب.