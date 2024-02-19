مندوباً عن العاهل الأردني.. الأمير غازي يفتتح كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين

مندوباً عن الملك عبدالله الثاني، افتتح سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثّقافية بحضور الأميرة مَريم غازي، كنيسةِ الأقمار الثلاثة للروم الأرثوذكس داخلِ مَشروعِ المَركزِ الأرثوذكسي في دبين بمحافظة جرش.

وجاء إفتتاح الكنيسة الجَديدة بحُضورِ ومُباركةِ صَاحبِ الغِبطة البَطريرك ثيوفيلوس الثالث بَطريرك المَدينة المُقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، مع عددٍ من الآباء.

وقال مُطران الأردن للرّوم الأرثوذكس خريستوفوروس عطالله، إن افتتاح الكنيسة يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك، مؤكدا أن الأردن يعد أنموذجا في التعايش الديني وملاذا للآمنين وواحة للأمن والاستقرار.

وقال إن الكنيسة ستلبي احتياحات الشباب، وستكون مكانا لعقد المؤتمرات والتلاقي فكرياً وثقافياً وخدمةِ للمُجتمع المحلي. معرباً عن شكره للتبرع الكريم الذي قدمهُ السيد عيسى ناصيف عُودة لإتمامِ بناءِ الكنيسة.

تعد كنيسة الأقمار الثلاث الأولى في الأردن التي تحمل هذا الاسم ، وتَتوسط مَشروع المَركز الأرثوذكسي المُلاصق لدَير السيدة العذراء ينبوع الحياة - دبين، وسميت بهذا الاسم نسبة الى القديس باسيليوس الكبير، والقديس غريغوريوس، والقديس يُوحنا الذّهبي.

كما تمتاز الكنيسة الجديدة بتصميمات هَندسية تعكس فن البناء التُراثي الأردني المناطق بروح معمارية بيزنطية، رُومية الفن والتراث.

وستشهد الكنيسة يوم الجمعة المقبل أول قداس بحُضورِ رسمي وشعبي والرعايا من مُختلف مُحافظات المَملكة.