تأجيل محاكمة ثلاثة أشقاء متهمين بقتل شخص لخلافات الجيرة بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقد اليوم الاثنين، بالدائرة الثامنة، برئاسة المستشار طلعت قنديل وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وأسامه محمد جاد، ووكيل نيابه أحمد طارق حسين، و سكرتير تنفيذي محمد أحمد عابد وأمين سر صالح كيلاني، تأجيل جلسات محاكمة ثلاثه أشقاء لاتهامهم بقتل شاب، إثر نشوب خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال، وذلك لجلسه الخميس المقبل 22فبراير ، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين .

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 14875 لسنة 2023 جنح مرکز أبشوای، أن المتهمين أحمد قطب عبدالسلام محمد - محبوس، 36 سنة، ومحمد قطب عبدالسلام محمد، محبوس، 49 سنة، وعبدالسلام قطب عبدالسلام محمد محبوس 34سنة، وقطب عبدالسلام محمد العمري ، مخلي سبيله 81 سنه وجميعهم مقيمين بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم بأن المتهمين من الأول للثالث قتلوا المجني عليه، "احمد بكري عبد الحميد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين عمدوا اليه في المكان والزمان الذي ايقنوا سلفا بتواجده فيه، وما إن ظفروا به بأرضه الزراعية، حتي أشهر المتهم الأول سلاحا ناريا، وأطلق عيارا ناريا صوبه، قاصدا إزهاق روحه، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاته علي النحو المبين.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته وأحرازه.