غدًا.. افتتاح 21 معرض أهلًا رمضان بالدقهلية وتخفيض أسعار اللحوم

أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، افتتاح 21 معرض أهلا رمضان على مستوى مراكز ومدن محافظة الدقهلية غدا 20 فبراير لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة فضلا عن تخفيض أسعار اللحوم بالمنافذ لمدة 15 يوم من خلال جمعية مواطنين ضد الغلاء لتوفير اللحوم للمواطنين في شهر رمضان.

جاء تصريحات محافظ الدقهلية خلال متابعته اليوم الإثنين، جهود وأنشطة الوحدات المحلية في الإعداد والتجهيز لتنفيذ معارض اهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا للعبء عنهم.

وقال محافظ الدقهلية، أن تدشين معارض “أهلا رمضان” بالمدن والمراكز والأحياء علي مستوى المحافظة يأتي بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

ووجه خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان إضافة مستلزمات العيد بجميع المعارض بنطاق المحافظة وإقامة معرض خاص "أهلا بالعيد" للغرفة التجارية بالمنصورة لتوفير متطلبات العيد للمواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عنهم مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.