افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية في ميناء دمياط

افتتح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط منفذ لبيع المنتجات الغذائية بهدف المساهمة فى توفير عدد من السلع بأسعار مخفضة وفى متناول العاملين بالميناء.

جاء ذلك بحضور قيادات هيئة ميناء دمياط والشركة القائمة على إدارة المنفذ وجمعية رعاية العاملين و نقابة العاملين بهيئة ميناء دمياط.

وكان قد استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة ( DELTA ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من استراليا و على متنها حمولة تقدر بـ 14550 طن من القمح لصالح القطاع الخاص ، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طن تشمل : 1509 طن اسمنت معبأ و 960 طن مولاس و 1700 طن كسب صويا و 302 طن ملح معبأ و 3435 طن رمل و 9550 طن كلينكر و 4019 طن يوريا و 2804 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30532 طن تشمل : 50 طن سلاج و 2467 طن زيت طعام و 1153 طن خشب زان و 13709 طن قمح و 10137 طن فول و 3016 طن حدي.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1362 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72076 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109083 طنًا .