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الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت منطقة المرج حادث مروع عندما لقي شخصان مصرعهم وأصيب 2 آخرين بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى منطقة المرج .


وتلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، وقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى المرج ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بدراجة بخارية  ونتج عنه وفاة شخصان وإصابة 2 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حادث تصادم بالمرج المرج