مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمرج

شهدت منطقة المرج حادث مروع عندما لقي شخصان مصرعهم وأصيب 2 آخرين بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى منطقة المرج .



وتلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، وقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى المرج ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بدراجة بخارية ونتج عنه وفاة شخصان وإصابة 2 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.