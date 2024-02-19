نقابة المهن السينمائية تنعى والدة المخرجة ساندرا نشأت  

نعت نقابة المهن السينمائية والدة المخرجة ساندرا نشأت التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

وقالت النقابة في بيان لها:"ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة المخرجة ساندرا نشأت في وفاة السيدة والدتها ، وتقدم النقابة خالص العزاء للاسرة فى مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته".



ورحلت والدة المخرجة ساندرا نشأت، بعد صراع مع المرض، حيث انتقلت مؤخرا لأحد المستشفيات ومكثت في العناية المركزة.

وأعلن الوفاة المنتج الفني هاني عبدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسب بوك، وقال: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة أنطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة الأستاذة المخرجة ساندرا نشأت بصال، وجدة سليم ماجد سامي".