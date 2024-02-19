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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

انطلاق أعمال المؤتمر الـ48 للاتحاد الأفريقي لشركات التأمين

موريتانيا
موريتانيا
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انطلقت اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال مؤتمر الجمعية العمومية الـ48 للاتحاد الأفريقي لشركات التأمين. 
وقال سيزار إيكومي انفيني رئيس الاتحاد الأفريقي لشركات التأمين - في تصريح اليوم- إن المؤتمر سيحمل آفاقًا واسعة لشركات التأمين المحلية، وستكون له تأثيرات إيجابية على الأسواق المحلية، إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات مع شركات عالمية.
من جهته، أوضح حمود بشير كمال رئيس الرابطة الموريتانية للمؤمنين أن المؤتمر سيناقش على مدى خمسة أيام عددا من الملفات المرتبطة بالتأمين والتي تركز بصفة عامة على الدور الذي يلعبه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويشارك أكثر من 800 شخص من مختلف دول العالم في المؤتمر الذي يعقد في نواكشوط لأول مرة.
 

موريتانيا الاتحاد الافريقي