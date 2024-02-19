حبس المتهمين بسرقة مخزن في الخليفة

امرت جهات التحقيق المختصة بحبس شخصيين لاتهامهم بسرقة مخزن 4 ايام على ذمة التحقيق.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى صاحب المخزن وأكد تعرضه للسرقة أكثر من مرة

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن، وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى ، كابل كهرباء ، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.