ads
الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة مخزن في الخليفة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

امرت جهات التحقيق المختصة بحبس شخصيين لاتهامهم بسرقة مخزن 4 ايام على ذمة التحقيق. 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى صاحب المخزن وأكد تعرضه للسرقة أكثر من مرة 
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن،  وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى ، كابل كهرباء ، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهمين الخليفة