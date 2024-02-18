وزيرة الصحة الفلسطينية: حرب إسرائيلية على القطاع الصحي في غزة

اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إسرائيل بشن حرب على القطاع الصحي في غزة، معلنة مقتل 340 من أفراد الطواقم الصحية وإصابة 100 واعتقال 750 منذ بداية الحرب.

قالت الكيلة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحرب على القطاع الصحي في غزة".

أضافت الكيلة أن هناك مطالبات دولية بعدم استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية، مشيرة إلى أن قتل المرضى في المستشفيات محرم دوليًا.

كارثة إنسانية

أكدت الكيلة أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة كارثة بكافة معنى الكلمة، وشددت على الحاجة لإقامة مستشفيات ميدانية في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتدخل العاجل لوقف استهداف الاحتلال للقطاع الصحي في غزة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين.

وتشهد غزة حربًا ضارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ 10 أيام، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 1300 آخرين، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية للقطاع.

وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال حربها على غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت الصحية.