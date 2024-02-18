بكرات التنس.. الجماهير الألمانية توقف مباراة بايرن ميونخ وبوخوم مرتين

شهدت مباراة بايرن ميونخ وبوخوم، المقامة حاليا، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني توقفاً متكرراً بسبب احتجاجات جماهير بوخوم.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بقوة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 14 عبر جمال موسيالا.

ولكن في الدقيقة 22، توقفت المباراة بعد إلقاء جماهير بوخوم كرات تنس على أرض الملعب، احتجاجاً على خطط بيع حصة من الحقوق الإعلامية للبوندسليجا للاستثمار الخارجي.

واستمر توقف المباراة لمدة 5 دقائق لتنظيف الملعب، وبعد استئناف اللعب، ألقت جماهير بوخوم دفعة جديدة من كرات التنس في الدقيقة 27، ما أدى إلى توقف المباراة مرة أخرى لخمس دقائق أخرى.

وأحرز بوخوم هدفين عن طريق تاكوما أسانو في الدقيقة 38 وكيفين شلوتيربيك في الدقيقة 44.

وتعتبر هذه الاحتجاجات من الظواهر المعتادة في الدوري الألماني في الجولات الأخيرة، حيث يرفض العديد من مشجعي الأندية خطط بيع حقوق البوندسليجا.

