البطريرك يونان: نصلي كي يزيل الرب كل المظالم عن سوريا بخاصة العقوبات الاقتصادية

بمناسبة عيد القديس مار أفرام السرياني شفيع الكنيسه السريانية وملفان الكنيسة الجامعة، احتفلت أبرشية حمص وحماه والنبك وتوابعها للسريان الكاثوليك بالقداس الإلهي الذي ترأسه البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وذلك في كاتدرائية الروح القدس في الحميدية، بمشاركة المطران مار يوليان يعقوب مراد ورؤساء الطوائف في حمص وكهنة الأبرشية والشمامسة والراهبات والمؤمنين.

وبعد الإنجيل المقدّس، كانت كلمة ترحيبية للخورأسقف ميشيل نعمان كاهن الرعية، معتبرا أنّ هذا العيد الذي يجمع عيد شفيع الكنيسة السريانية وعيد الجمعية الخيرية في ذكرى تأسيسها، يكتمل بحضور وبركة البطريرك يونان.

" نلتقي في هذه الكنيسة لنمجّد الله ونحتفل بالذبيحة الإلهي في هذا العيد المبارك عيد مار أفرام ابن نصيبين، وهو مار أفرام السوري في اللغة السريانية" بهذه الكلمات استهلّ البطريرك كلمته مؤكداً اعتزازه بهذا القديس الذي تحتفل به الكنيسة الجامعة على مختلف طوائفها، مرنمة ومنشدة ومصلية أناشيده وصلواته منذ أجيال وأجيال. هذا القديس الذي شارك مع أسقفه المطران يعقوب النصيبيني في مجمع نيقيا العام 325، والعام القادم نحتفل بمرور 1700 عام على قيام أول مجمع مسكوني يجمع كل الكنائس شرقاً وغرباً. وأضاف البطريرك أنّ القديس افرام ألّف الميامر والمداريش والأشعار والأناشيد التي تشرح لنا الكتاب المقدس، واستشهد بقول أحد المؤرخين المسيحيين:" إذا فُقد الكتاب المقدس، نجده في مؤلفات مار أفرام".

عُرف أفرام بزهده، لذلك نحتفل بتذكاره في السبت الأول من الصوم، فحياته اتّسمت بالتقشف والتواضع، ورفض أن يُرسم كاهنا وبقي شماسا لأنّه اعتبر أنّه لا يستحق هذه الرتبة، مع أنّه استفاض بتأمّله بعظمة سرّ الكهنوت:" الكاهن أقدس من الملائكة وأسمى من النورانيين" ، " هي النار حالّة على جسد الرب واللهيب على على الكأس وما بين النار واللهيب يقف الكاهن مستغفراً". ورأى البطريرك أنّ الدعوة الكهنوتية دعوة سامية من قبل الرب، وليست وظيفة، فالكاهن يقدّم ذاته ليمثّل الرب يسوع على المذبح، لذلك عليه أن يفي بوعوده الكهنوتية محافظاً على الأمانة على مثال الخادم الصالح، مثال الخدمة المتجردة والتقوى والصوم.

ولم يغب عن بال البطريرك الوضع في سوريا، حيث قال:" نحن بأزمنة صعبة، نعيش المعاناة منذ 13 سنة، حرب أُعلنت على سوريا، حرب شعواء أرادها الظالمون في العالم كي يمزقوا هذا البلد الحضاري الذي أعطى قديسين. أدعوكم لتجديد رجائكم بالرب يسوع، رغم كل المعاناة والظلم والقهر الذي حلّ بالشعب السوري. نضرع إلى الرب يسوع بشفاعة مار أفرام أن يحلّ أمنه وسلامه على هذا البلد ويحمي جيشه ويرحم شهداءه، نصلي من أجل جميع المسؤولين الذين يريدون خير البلاد، ونصلي كي يزيل الرب كل المظالم عن هذا الوطن بخاصة العقوبات الاقتصادية الدولية التي تنال من لقمة الشعب الطيب والبريء، ونجدد رجاءنا بالرب بالرغم من كل ما يحلّ بنا."

في ختام القداس شكر المطران مراد البطريرك على حضوره وأبوّته وقربه من أبرشية حمص، معتبرا أنّ وجوده في هذا العيد هو بركة للأبرشية. كما وشكر الرابطة الخيرية على جهودها ومساهماتها وهي الإرث الأقدم للأبرشية، بخاصة وأنّها تحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسها.

رئيس الجمعية غسان السمعان أعلن عن مشروع رعاية اليتيم الذي أطلقته الجمعية في حمص ليشمل تباعا كافة الرعايا، وشكر المتبرعين من المقيمين والمغتربين، وتمّ تكريم أبناء الجمعية وتقديم الدروع لهم.

وفي نهاية الاحتفال توّجه الجميع إلى صالة الكاتدرائية للتهنئة بالعيد على وقع عزف موسيقى الكشاف.