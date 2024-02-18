بيراميدز يهزم الاتحاد السكندري برأسية أحمد سامي

استعاد فريق بيراميدز نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق فوزا صعبا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الفريق السماوى الوحيد اللاعب احمد سامي من كرة رأسية سكنت شباك المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 19 نقطة في المركز الرابع.

كان فريق بيراميدز الأخطر على مرمى زعيم الثغر والأكثر استحواذا على الكرة طوال الشوط الأول.

كما ألغت تقنية الفيديو هدفين لفريق بيراميدز الأول عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 11 والهدف الثاني سجلة مصطفى فتحي في الدقيقة 27 ولكن بعد العودة لتقنية “الفار” تم إلغاء الهدفين.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي - مروان حمدي.

وأعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لزعيم الثغر وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، سيف تقا، هشام صلاح ، كريم الديب

خط الوسط: ناصر ناصر، خالد الغندور، عبد الغني محمد، شريف رضا

خط الهجوم: عمرو صالح، بنجامين بواتينج.