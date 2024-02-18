الرتمي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدا أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دعم مصر المطلق على كافة المستويات السياسية والدبلومسية والقانونية والانسانية للقضية الفلسطينية.

وقال “الرتمي” في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التحرك التاريخي من جانب الدولة المصرية يعكس موقف الثابت تجاه هذه القضية التي تعتبر جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري الذي لايمكن التفريط به بأي حال من الأحوال موضحا ان التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام الانتهاكات الاسرائيلية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني كما أن هذه المرافعة التي ستقوم بها مصر ستكون بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وأشاد بتأكيد المذكرة المصرية عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

وشدد على أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظًا علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.