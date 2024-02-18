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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ربة منزل تحرر محضرًا ضد هبة قطب داخل قسم أول أكتوبر

هبة قطب
هبة قطب
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حررت ربة منزل محضرا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر تتهم فيه الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية بالتعدي عليها بالسب والقذف؛ وذلك عقب اصطدام سيارة الأخيرة بسيارتها من الخلف بدائرة القسم.

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "دينا م" 23 سنة، ربة منزل مقيمة بكمباوند بدائرة القسم، تتهم فيه الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية بالاصطدام بسيارتها من الخلف ثم التعدي عليها بالسب والقذف.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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