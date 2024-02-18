في مثل هذا اليوم.. اكتشاف كوكب بلوتو فكيف كان؟

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 18 شهر فبراير عام 1930، ذكري اكتشاف كوكب بلوتو حيث ويطلق على الكوكب اسم أفلاطون "إله العالم السفلي أيضا، و اكتشفه المستكشف كلايد تومبو.

ماهو اسم بلوتو

وتصدرت أخبار الكوكب عقب اكتشافه عناوين الصحف حول العالم، وكان لمرصد لويل الحق في تسمية الجرم الجديد، وقد تلقى أكثر من 1000 اقتراح من جميع أنحاء العالم.

واقترحت الطفلة فينيشو بورني اسم بلوتو عام 2009 وهي طالبة في أكسفورد بإنجلترا,و كانت تبلغ من العمر أحد عشر عاما .

وكانت بورني مهتمة بالأساطير الكلاسيكية ،فاقترحت ذلك في محادثة مع جدها فالكونر مادان، أمين مكتبة سابق في مكتبة بودليان بجامعة أكسفورد، والذي نقل الاسم إلى أستاذ علم الفلك هربرت هول تيرنر، الذي أوصلهُ إلى زملائه في الولايات المتحدة.

وصوت جميع الاعضاء في مرصد لويل على قائمة مختصرة من ثلاثة أسماء، فحصد بلوتو جميع الأصوات، وأعلن عن الاسم عقب ذلك ،وفي عام 1941، أطلق غلين سيبورغ اسم بلوتونيوم العنصر الذي اكتشف حديثا نسبتا الي كوكب بلوتو .

كوكب بلوتو

هو كوكب قزم في حزام كايبر، حلقة من الأجسام الفلكية وراء نبتون ،كان يعتبر في الأصل أصغر كواكب المجموعة الشمسية التسعة. ويضم خمسة أقمار، أكبرها قمر شارون وحجمه يبلغ ثلثي حجم بلوتو تقريبا.

ويعد بلوتو تاسع أكبر جرم يدور حول الشمس مباشرة، واكبر جرم وراء نبتون معروف من حيث الحجم ،ويعد كوكب بلوتو صغير حجما" فيمثل حوالي سدس كتلة القمر وثلث حجمه.

يضم كوكب بلوتو خمسة أقمار معروفة وهي( شارون وستيكس ونيكس وكيربيروس وهيدرا.

ويشار الي ان المركبة الفضائية نيوهورايزن قامت جولة حول بلوتو في 14 يوليو عام 2015، فاصبحت أول مركبة فضائية تصل هناك. خلال رحلتها القصيرة، قامت نيو هورايزونز بقياسات وملاحظات مفصلة عن بلوتو وأقماره.

وفي شهر سبتمبر 2016، أعلن علماء الفلك أن الغطاء البني المحمر من القطب الشمالي لشارون يتكون من الثولين والجزيئات العضوية التي قد تكون مكونات لظهور الحياة، والغطاء المحمر ناتج من غازي الميثان والنيتروجين والغازات الأخرى المنبعثة من الغلاف الجوي لبلوتو ونقل حوالي 19000 كيلو مترا إلى القمر المداري.



