الدورى الإسبانى.. رايو فاليكاتو يخطف نقطة من ريال مدريد

انتهى لقاء فريق ريال مدريد، الذى حل ضيفًا على نظيره رايو فاليكانو، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".

أحرز هدف فريق ريال مدريد اللاعب خوسيلو بعد ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء، بينما جاء هدف التعديل لأصحاب الأرض عن طريق اللاعب راوول دي طوماس فى الدقيقة الـ 27 من ضربة جزاء.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد ريال مدريد 62 نقطة، يتصدر بهم جدول ترتيب الليجا، بينما أصبح رصيد أصحاب الأرض 25 نقطة فى المركز الـ 14.