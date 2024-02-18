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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. لوريان يقهر ستراسبورج بثلاثية وسط جماهيره

لوريان
لوريان
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قهر فريق لوريان، نظيره ستراسبورج، بثلاثة أهداف لهدف، على أرضه ووسط جماهيره، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

أحرز رباعية اللقاء، اللاعب محمد بامبا فى الدقيقة الثانية بعد انطلاقة اللقاء والدقيقة الـ 45، بينما جاء الهدف الثالث للوريان عن طريق اللاعب جوليان بونسو فى الدقيقة الـ 49، بينما جاء هدف ستراسبورج عن طريق اللاعب فريدريك جولبيرت فى الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق لوريان رصيده الى النقطة 22 فى المركز الـ 13، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند النقطة 25 فى المركز العاشر.

ستراسبورج لوريان الدوري الفرنسي