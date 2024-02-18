شادي حسين يقود هجوم "زد" أمام البنك الأهلي

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق زد، التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، في الرابعة عصر اليوم الأحد، علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: عبدالله بكري، محمد رضا، محمد أشرف، مصطفى العش.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، مصطفى زيكو، أحمد عاطف، مصطفى ميسي، أحمد عبدالعزيز

الهجوم : شادي حسين

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط في جدول الدوري جمعها من 12 مباراة بينما يدخل فريق زد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يقود مباراة البنك الأهلي وزد طاقم تحكيم مكون من: وائل فرحان ويساعده كلا من مصطفى حسن ومحمد مجدي سليمان، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا فيما سيكون محمد يوسف حكما للفيديو ويعاونه صبحي العمراوي.