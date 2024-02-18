الدوري الفرنسي.. إيمانويل ايمغا يقود ستراسبورج لمواجهة لوريان

أعلن باتريك فييرا المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب " المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ستراسبورج كالتالى:

حراسة المرمى: علاء بلعروش.

خط الدفاع: مارفن سينايا.

خط الدفاع: لوكاس بيرين، أباكار سيلا، فريدريك جولبيرت.

خط الوسط: ديلاني باكوا، جونيور موانغا، إسماعيل دوكوريه، جيسي دومينجيه، حبيب ديارا.

خط الهجوم: ايمانويل ايمغا.

ويحتل فريق ستراسبورج المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق لوريان المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة فى ترتيب الدورى الفرنسى.