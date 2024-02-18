أعلن باتريك فييرا المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب " المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ستراسبورج كالتالى:
حراسة المرمى: علاء بلعروش.
خط الدفاع: مارفن سينايا.
خط الدفاع: لوكاس بيرين، أباكار سيلا، فريدريك جولبيرت.
خط الوسط: ديلاني باكوا، جونيور موانغا، إسماعيل دوكوريه، جيسي دومينجيه، حبيب ديارا.
خط الهجوم: ايمانويل ايمغا.
ويحتل فريق ستراسبورج المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق لوريان المركز الـ 16 برصيد 19 نقطة فى ترتيب الدورى الفرنسى.
البوابة سبورت
الدوري الفرنسي.. إيمانويل ايمغا يقود ستراسبورج لمواجهة لوريان
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أعلن باتريك فييرا المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب " المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
أعلن باتريك فييرا المدير الفنى لفريق ستراسبورج، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب " المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.