بلدية غزة: الاحتلال دمر 42 ألف متر من خطوط شبكات المياه

قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى الآن 42 ألف متر من خطوط وشبكات المياه و40 بئرا و9 خزانات، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

في اليوم الـ135 للحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عديدة في القطاع، وعلى رأسها رفح وخان يونس جنوبي القطاع ودير البلح ومخيم النصيرات ووسطه، في حين تستمر حملات الاعتقال واقتحام المدن في مختلف محافظات الضفة الغربية.

كما هدّدت الولايات المتحدة بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل