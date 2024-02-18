لليوم الـ27 على التوالي.. الاحتلال يواصل حصاره لمستشفى الأمل في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل في خان يونس لليوم الـ27 على التوالي، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

كما أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً لليوم الـ135 على التوالي، حيث أفاد مراسل الغد من غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.