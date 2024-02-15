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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

قطاع الدواء يكشف عن الحل الأمثل للقضاء على الأدوية المغشوشة

الأدوية
الأدوية
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قال أحمد نجاتي، استشاري الرقابة الداخلية وعضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن وجود أدوية مرتفعة السعر، مع وجود بدائل رخيصة الثمن كان يحدث بسبب وجود مشكلة في تسعير بعض الأدوية من خلال الوزارة، ولكن عملت الوزارة على حل هذه المشكلة مؤخرًا، ولم يصبح هناك فرقًا كبيرًا بين الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وأضاف "نجاتي" خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض الشركات تصنع المستحضرات الأكثر ربحية، وهذا أدى لتوفر بعض الأدوية دون أدوية أخرى، مشيرًا إلى أن القضاء على الأدوية المغشوشة والمهربة، يكون من خلال توفير الأدوية غير الموجودة في السوق. 

وأوضح أن هيئة الدواء تقوم بحملات تفتيشية رائعة على الصيدليات والمستشفيات بالتعاون مع الجهات الرقابية، مؤكدا أن الدولة لا تسمح لشركات الأدوية بتصدير الدواء إلى الخارج، إلا بعد التأكد وجود مخزون من نفس المستحضر بصورة لا تقل عن 6 أشهر.

أحمد نجاتي استشاري الرقابة الداخلية وعضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء وجود أدوية مرتفعة السعر الجهات الرقابية