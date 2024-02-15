حسام حسن: "اللي هيمثل منتخب مصر مش جاي رحلة".. شاهد

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: رفضت أن أكون أنا وشقيقي إبراهيم حسن طرفًا ثانيًا في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخرًا لتدريب الفراعنة، قائلًا: «مينفعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر.. أنا تحت أمر مصر في أي وقت.. واللي بيمثل منتخب مصر مش جاي رحلة».

وأضاف إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى عمل تاريخ كبير وإنجازات في أوروبا والعالم، مضيفا: “صلاح هيكون مع حسام حسن حاجة تانية في المنتخب”، مؤكدًا كل اللاعبين مصريين وكل الاحترام لهم وأى لاعب هيشتغل بقلبه ويعمل على رفع علم مصر هيكون معانا، محمد صلاح هيكون مع حسام حسن حاجة تانية".

وأوضح: “حسام حسن بيعرف يخرج من كل لاعب كل ما لديه من مهارات وقوة، وكل اللاعبين عندنا مهمة جدا، وحسام حسن نجم كبير شبعان من كل حاجة وهيكون في ضهر أي لاعب في صفوف الفراعنة”.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة، بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.

المؤتمر الصحفى لتقديم الجهاز الفني للمنتخب المصري

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